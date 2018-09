Kreispolizeibehörde Höxter / Audi flüchtet vor Polizei - Polizei ...

Audi flüchtet vor Polizei - Polizei in Höxter und Paderborn suchen Zeugen - Donnerstag, 27.09.2018, 23.00 Uhr

Kreis Höxter / Kreis Paderborn - Am späten Donnerstagabend stellte eine Polizeistreife der Polizei Paderborn einen silbernen Audi A4 fest, welcher die Halberstätter Straße in Paderborn offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. In der Haller Straße beabsichtigten die Beamten das Fahrzeug anzuhalten und zu kontrollieren. Als der Fahrer des Audis dies bemerkte, erhöhte er die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs und flüchtete in Richtung Borchener Straße. Im weiteren Verlauf setzte der Audi seine Fahrt in Richtung Frankfurter Weg fort. Hierbei überquerte der Fahrzeugführer jegliche dort befindlichen roten Ampeln mit überhöhter Geschwindigkeit. Andere Verkehrsteilnehmer mussten dem flüchtenden Audi ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. An der Kreuzung Frankfurter Weg/ Salzkottener Straße bog der Audi nach links ab und fuhr im weiteren Verlauf auf die Bundesstraße 64 in Richtung Höxter. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der Audi anschließend auf der Bundesstraße 64 bei Bad Driburg, in Fahrtrichtung Brakel, festgestellt werden. Das Fahrzeug flüchtete weiter über die B64 und K 50 in die Innenstadt von Brakel und von dort in unbekannte Richtung. Die Polizei in Paderborn (Tel. 05251 - 3060) und die Polizei in Höxter (Tel. 05271 - 9620) bitten Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden. Insbesondere werden Verkehrsteilnehmer gesucht, die die Fahrweise des Audis beobachtet haben, oder durch die Fahrweise des Audis selber gefährdet worden sind. /He.

