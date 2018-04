Kreispolizeibehörde Höxter / Auf PKW-Anhänger aufgefahren, ...

Auf PKW-Anhänger aufgefahren, Beifahrerin verletzt

Warburg - Eine 67-jährige Beifahrerin aus Warburg wurde am Freitag, 27.04.2018, gegen 18.00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Kasseler Tor in Warburg-Scherfede verletzt. Der 59-jährige Fahrer eines Renault Scenic, an dem noch ein PKW-Anhänger mitgeführt wurde, wollte nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen und hatte sich entsprechend eingeordnet. Der 59-jährige Fahrer eine Mercedes erkannte dies offensichtlich nicht und fuhr auf den Anhänger auf, den er dann noch gegen den Renault schob. Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin in dem Renault leicht verletzt und zunächst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen und dem Anhänger entstand ein Schaden in Höhe von ca. 17.000 Euro. /Te.

