Kreispolizeibehörde Höxter / Auf wartendes Auto aufgefahren

Auf wartendes Auto aufgefahren

33014 Bad Driburg - Auf der Dringenberger Straße hat sich am Montag, 26.03.2018, gegen 12.30 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 26-jährige Frau aus Bielefeld schwer verletzt wurde. Eine vierköpfige Familie (44, 37, 14 und 12 Jahre alt) aus Marienmünster war ebenfalls in diesem Unfall verwickelt. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Bielefelderin befuhr zur Unfallzeit mit ihrem Citroen Jumper die Dringenberger Straße in Richtung Stadtzentrum. Zu dieser Zeit stand die Familie aus Marienmünster mit ihrem Audi A4 verkehrsbedingt wartend auf der Fahrbahn und beabsichtigte in Höhe Haus Nummer 58 nach links auf das Gelände eines Einrichtungshauses zu fahren. Aus bislang nicht bekannten Gründen erkannte die Citroen-Fahrerin diese Situation offensichtlich nicht und fuhr ungebremst von hinten auf den Audi auf. Alle Beteiligten wurden zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt und die Dringenberger Straße zeitweise gesperrt. Der Gesamtschaden beträgt rund 13000 Euro./He.

