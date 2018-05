Kreispolizeibehörde Höxter / Auto beschädigt - Unfallverursacher ...

Auto beschädigt - Unfallverursacher flüchtet

37696 Marienmünster - Auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Marienmünster ist am Freitag, 04.05.2018, zwischen 12.05 Uhr und 12.35 Uhr, ein blauer Ford Fusion am linken Heckbereich beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen hellblauen PKW gehandelt haben. Der Schaden am Ford beträgt 2500 Euro. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, zu wenden./He.

