Kreispolizeibehörde Höxter / Autofahrer nimmt Fahrradfahrerin ...

Autofahrer nimmt Fahrradfahrerin die Vorfahrt und fährt weiter

33014 Bad Driburg - Am Freitag, 31.08.2018, gegen 19.10 Uhr, befuhr eine 36-jährige Frau aus Bad Driburg mit ihrem Fahrrad die Kapellenstraße in Richtung Dringenberger Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug die Dringenberger Straße aus Richtung Lange Straße kommend. Im Einmündungsbereich übersieht der Autofahrer die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin. Diese bremste ihr Fahrrad stark ab, wodurch sie im Anschluss zu Fall kam und direkt vor das Fahrzeug stürzte. Der Autofahrer bemerkte dies, fuhr um die auf der Fahrbahn liegende Fahrradfahrerin herum und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die offensichtlich verletzte Frau zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Daimler-Benz, GLK, handeln. Weitere Angaben können nicht gemacht werden. Die Frau erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen, welche in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Die Polizei in Bad Driburg (Tel. 05253 - 98700) bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden./He.

