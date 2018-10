Kreispolizeibehörde Höxter / Bei Festnahme Diebesgut und BTM ...

Bei Festnahme Diebesgut und BTM mitgeführt

Brakel - Gegen einen 21-Jährigen aus Brakel bestand seit mehreren Wochen ein Haftbefehl. Der Gesuchte konnte am Freitagmittag, 12.10.2018, durch Beamte der Polizeiwache Höxter in Brakel festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden zwei Geldbörsen, die er offensichtlich kurz zuvor entwendet hatte, sowie Rauschmittel aufgefunden und sicher gestellt. Der 21-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. /Te.

