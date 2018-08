Kreispolizeibehörde Höxter / Berauschter E-Scooter- Fahrer ...

Berauschter E-Scooter- Fahrer flüchtet vor der Polizei in den Wald

Höxter - 37671 Höxter, B 83, Freitag, 24.08.2018, 19.42 Uhr

Ein 28-jähriger befuhr mit einem E-Scooter den Radweg der B 83 in Fahrtrichtung Albaxen. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der junge Mann zunächst von den Beamten angesprochen und hielt dann an. Anschließend flüchtete er zu Fuß in den angrenzenden Wald. Dort konnte er von den Beamten festgehalten werden. Da der 28-jährige offenbar vor seiner Fahrt Drogen konsumiert hatte, wurde ihm von einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

/Ar.

