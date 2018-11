Kreispolizeibehörde Höxter / Blaues Mountainbike gestohlen ...

Blaues Mountainbike gestohlen Höxter, 8.11.2018, 18.30 Uhr bis 19.25 Uhr

Höxter - In der Nagelschmiedstraße in Höxter ist ein Mountainbike der Marke "Cannondale" im Wert von rund 300 Euro gestohlen worden. Die Eigentümerin hatte das blaue Herren-Rad am Donnerstag gegen 18.30 Uhr mit einem Spiralschloss an einen Fahrradständer gekettet. Als sie um 19.25 Uhr zurückkam, bemerkte sie den Diebstahl. Auch das Spiralschloss war verschwunden. Wer Hinweise zu dem Fahrraddiebstahl geben kann, sollte sich mit der Polizei in Höxter, Telefon 05271/962-0, in Verbindung setzen. /nig

OTS: Kreispolizeibehörde Höxter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65848 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65848.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bismarckstraße 18 37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521 E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de http://www.hoexter.polizei.nrw

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle Polizei Höxter Telefon: 05271 962 1222