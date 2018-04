Kreispolizeibehörde Höxter / Brandstifter unterwegs

Brandstifter unterwegs

Brakel - An zwei Stellen haben bisher unbekannte Täter in der Brakeler Innenstadt gezündelt. Im Hanekamp wurde dabei ein Sonnenschirm, in der Warburger Straße eine Mülltonne in Brand gesetzt und zerstört. Der Gesamtschaden wird auf 350 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Höxter, Telefon 05271-9620.

OTS: Kreispolizeibehörde Höxter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65848 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65848.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bismarckstraße 18 37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1521 Fax: 05271 962 1297 E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de http://www.hoexter.polizei.nrw

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle Polizei Höxter Telefon: 05271 962 1222