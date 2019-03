Kreispolizeibehörde Höxter / Diebe graben 60 frisch gesetzte ...

Diebe graben 60 frisch gesetzte Johannisbeersträuche aus

Höxter-Stahle - Rund 60 frisch gesetzte Johannisbeersträuche haben Unbekannte auf einer Obstplantage bei Höxter-Stahle ausgegraben und entwendet. Die Tat muss sich in der Zeit zwischen Dienstag, 5. März, nach 16.30 Uhr, bis zum 6. März, gegen 6.30 Uhr, ereignet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter, Telefon 05271/962-0. /nig

