Kreispolizeibehörde Höxter / Diebstahl bei Landmaschinenhandel

Diebstahl bei Landmaschinenhandel

Warburg - Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Donnerstag, 11.10.2018, auf Freitag, 12.10.2018, Zugang auf das umzäunte Gelände einer Werkstatt für Landmaschinen im Industriegebiet Lütkefeld in Warburg. Von vier Traktoren der Marke Claas wurden jeweils die Unterlenkerstabilisatoren abgebaut und entwendet. Der entstandene Schaden wird mit gut 3.000 Euro angegeben. Die Polizei in Warburg, Telefon 05641 - 78800, bittet um Hinweise zu Beobachtungen, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten. /Te.

