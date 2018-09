Kreispolizeibehörde Höxter / Drei Fahrzeuge auf Parkplatz ...

Drei Fahrzeuge auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht Mittwoch, 26.09.2018, 23.30 Uhr, bis Donnerstag, 27.09.2018, 03.30 Uhr

34414 Warburg - Auf dem Pendlerparkplatz an der Bundesstraße 252, zwischen Warburg und Welda, in Höhe der Autobahnauffahrt zur A44, haben bislang unbekannte Täter insgesamt drei Fahrzeuge aufgebrochen und beschädigt. Es handelt sich hierbei um einen VW Golf, einen Audi A3 und einen Audi A4. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus den Fahrzeugen nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt jedoch 3100 Euro. Die Polizei fragt: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Pendlerparkplatzes festgestellt? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizei in Warburg, Tel. 05641 - 78800, entgegen./He.

