Kreispolizeibehörde Höxter / Dreiste Diebe stehlen Fahrzeugteile ...

Dreiste Diebe stehlen Fahrzeugteile Freitag, 17.08.2018, 14.15 - 14.30 Uhr

34414 Warburg - Am Freitag, in der Zeit zwischen 14.15 und 14.30 Uhr, bauten dreiste Diebe von einem auf dem Seitenstreifen der Hüffertstraße geparkten, schwarzen VW Golf die Nebelscheinwerfer ab und entwendeten diese. Bei dem Versuch auch noch die Frontscheinwerfer auszubauen, wurden die Diebe vermutlich gestört. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Dieser am helllichten Tag begangene Diebstahl könnte in der gut frequentierten Hüffertstraße beobachtet worden sein. Die Polizei bittet daher um Hinweise an die Polizei in Warburg, 05641 - 78800.

/Sche

