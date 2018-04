Kreispolizeibehörde Höxter / Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Brakel - 33034 Brakel, B64, Montag, 23.04.2018, 05.35 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr ein 27-jähriger aus Bad Lippspringe mit seinem Pkw Audi die B 64 aus Bad Driburg kommend in Fahrtrichtung Höxter. An der Einmündung zur Abfahrt auf die B252 beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem 21-jährigen aus Brakel, der mit seinem Pkw Mazda die B 64 aus Richtung Höxter in Richtung Bad Driburg befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 27-jährige leichte Verletzungen davon trug. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Brakel verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Unfallstelle musste durch die Feuerwehr Brakel von Trümmerteilen gereinigt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 14200 Euro.

/Ar.

