Kreispolizeibehörde Höxter / Einbrecher erbeuten Teile einer ...

Einbrecher erbeuten Teile einer Harley Davidson Warburg, 5.11.2018 bis 8.11.2018

Warburg - Bislang unbekannte Täter sind in eine Garage in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Warburg eingedrungen und haben dort vier Verkleidungs-Teile für ein Harley-Davidson-Motorrad entwendet. Dabei wurde auch ein Fenster beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 4.000 Euro geschätzt. Der Diebstahl lässt sich eingrenzen auf den Zeitraum zwischen Montag, 5. November, bis Donnerstag, 8. November, gegen 11.15 Uhr. Um Hinweise bittet die Polizei in Warburg unter Telefon 05641/78800. /nig

