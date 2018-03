Kreispolizeibehörde Höxter / Einbruch in Nagelstudio

Einbruch in Nagelstudio

33034 Brakel - Zwischen dem 23.03.2018 und dem 26.03.2018, 07.30 Uhr, ist in ein Nagelstudio in der Warburger Straße eingebrochen worden. Ebenfalls in diesem Gebäude befindet sich eine Bäckerei. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein bislang unbekannter Täter sowohl in die Bäckerei, als auch in das Nagelstudio einzubrechen. Beim Nagelstudio war er erfolgreich, drang in die Räumlichkeiten ein und entwendete Bargeld. Durch das Einbrechen entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1800 Euro. Die Polizei in Höxter (Tel. 05271 - 9620) bittet um Zeugenhinweise./He.

