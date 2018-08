Kreispolizeibehörde Höxter / Einbruch in Seniorenwohnanlage

Einbruch in Seniorenwohnanlage

Warburg - 34414 Warburg, Hohenlauer Feld, Freitag, 17.08.2018, 16.00 Uhr bis 17.08.2018, 17.30 Uhr

Bislang unbekannte Täter hebelten Fenster im Erdgeschoss auf und drangen in zwei Wohnungen ein. In den Räumlichkeiten wurden die Schränke durchwühlt. Dabei wurde ein Schrank beschädigt und es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Zudem wurden in einer Wohnung Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge im Umfeld der Seniorenwohnanlage nimmt die Polizei in Warburg unter Tel. 05641/78800 entgegen.

/Ar.

