Kreispolizeibehörde Höxter / Einbruch in Seniorenwohnheim

Einbruch in Seniorenwohnheim

33014 Bad Driburg - In der Straße "Auf der Mühlenstätte" ist in die Büroräume eines Seniorenwohnheimes eingebrochen worden. Der Einbruch fand in der Zeit zwischen Sonntag, 10.06.2018, 21.00 Uhr und Montag, 11.06.2018, 06.30 Uhr, statt. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Angaben zum Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Die Polizei in Bad Driburg (Tel. 05253 - 98700) bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden./He.

