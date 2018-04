Kreispolizeibehörde Höxter / Einbruch in Sportgeschäft

Einbruch in Sportgeschäft

Bad Driburg - In der Nacht von Freitag, 27.04.2018, auf Samstag, 28.04.2018, drangen bisher Unbekannte gewaltsam in ein Sportgeschäft in der Langen Straße in Bad Driburg ein. Dabei ging eine Scheibe zu Bruch. Es wurden u. a. Sportschuhe, Sport-Shirts und Trainingshosen in bisher unbekannter Menge entwendet. Die Kriminalpolizei, 05253 - 98700, bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen können. /Te.

