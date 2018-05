Kreispolizeibehörde Höxter / Einbruch in Warenhaus

Einbruch in Warenhaus

Brakel - Einen Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro richteten bisher unbekannte Einbrecher an, als sie am Sonntag, 27.05.2018, gegen 02.05 Uhr, gewaltsam in ein Warenhaus an der Warburger Straße in Brakel eindrangen. Neben der Eingangstür wurden die Rollläden einer in dem Gebäude befindlichen Postfiliale beschädigt. Obwohl die Polizei bereits nach wenigen Minuten vor Ort war, waren die Täter, nach ersten Feststellungen ohne Beute, bereits geflüchtet. Die Polizei in Höxter, 05271 - 9620, sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten. /Te.

