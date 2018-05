Kreispolizeibehörde Höxter / Einbruch in Wohnhaus

Einbruch in Wohnhaus

Brakel - 33034 Brakel, Im Aatal, Dienstag, 08.05.2018, 10.00 Uhr, bis 10.05.2018, 15.00 Uhr

Während des Tatzeitraums brachen bislang unbekannte Täter die Terrassentür auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus. Die Räumlichkeiten wurden von den Tätern durchsucht. Über eventuelles Diebesgut kann bislang keine Aussage getroffen werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zur Tatzeit im Bereich Aatal machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bismarckstraße 18 37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1521 E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de http://www.hoexter.polizei.nrw

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle Polizei Höxter Telefon: 05271 962 1222