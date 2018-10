Kreispolizeibehörde Höxter / Einbruch in Wohnhaus

Einbruch in Wohnhaus

Höxter - In ein Wohnhaus an der Augustastraße in Höxter-Lüchtringen drangen bisher unbekannte Täter im Laufe des Tages am Samstag, 13.10.2018, gewaltsam ein. Die Räume und Schränke wurden durchsucht. Die Täter entwendeten einen kleinen Tresor, in dem sich hauptsächlich Versicherungsunterlagen, aber keine Wertgegenstände befanden. Es entstand ein Schaden von ca. 1.200 Euro. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei in Höxter, 05271 - 9620, entgegen. /Te.

