Kreispolizeibehörde Höxter / Einbruch in Wohnhaus

Einbruch in Wohnhaus

Warburg - Bisher unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom Mittwoch, 06.03.2019, bis Samstag, 16.03.2019, gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße Zur Uhlenburg in Warburg-Dalheim ein. Sie richteten Sachschaden am und im Gebäude an und konnten Bargeld und Schmuck entwenden. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht ermittelt werden. Die Kriminalpolizei in Warburg, 05641-78800, sucht nun Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. /Te.

