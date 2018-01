Kreispolizeibehörde Höxter / Einbrüche in Sportheime

Einbrüche in Sportheime

Beverungen - Bisher unbekannte Täter sind vermutlich in der Nacht zu Samstag in drei Sportheime in Amelunxen und Drenke eingebrochen. In Amelunxen fiel ihnen im Schützenhaus an der Drenker Straße ein Audio-Verstärker, eine Deutschlandfahne sowie ein Eimer voll Messinghülsen in die Hände. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf ca. 390 Euro. Sachschaden in Höhe von 750 Euro entstand bei einem Einbruch in das Schützenheim Drenke. Hier wurden mehrere Türen aufgebrochen, entwendet wurde jedoch offenbar nichts. Aus dem benachbarten Sport-Vereinsheim ließen die Täter einen Laptop im Wert von etwa 200 Euro mitgehen.

