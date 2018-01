Kreispolizeibehörde Höxter / Einbrüche in Wohnhäuser/ Polizei ...

Einbrüche in Wohnhäuser/ Polizei bittet um Hinweise

Bad Driburg - Zwei Wohnhäuser im Ahornweg und Erlengrund waren das Ziel von bisher unbekannten Einbrechern in Bad Driburg. Am Freitagnachmittag, zwischen 12.45 und 19.45 Uhr, gelangten der oder die Täter in die Häuser, entwendet wurde aber vermutlich nichts. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: Wer hat in der fraglichen Zeit am Freitagnachmittag im Bereich Ahornweg/Erlengrund verdächtige Personen oder Fahrzeug bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei Höxter, Telefon 05271-9620.

