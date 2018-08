Kreispolizeibehörde Höxter / Fahrrad von Terrasse entwendet

Fahrrad von Terrasse entwendet

37671 Höxter - In der Knochenbachstraße ist zwischen Dienstag, 28.09.2018, 17.20 Uhr und Mittwoch, 29.08.2018, 07.30 Uhr, ein Fahrrad von einer hinter einem Wohnhaus befindlichen Terrasse entwendet worden. Es handelt sich hierbei um ein schwarz/ grünes Mountainbike der Marke Fuji, Typ Nevada 29, 1.4 LE mit Scheibenbremsen, Getränkehalter und einem Spritzschutz am Hinterrad. Die Polizei in Höxter (Tel. 05271 - 9620) bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden./He.

