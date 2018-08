Kreispolizeibehörde Höxter / Fahrradfahrer stößt mit ...

Fahrradfahrer stößt mit Leichtkraftrad zusammen

Steinheim - 32839 Steinheim, Eichholz, Kantstraße, Dienstag, 21.08.2018, 15.30 Uhr

Ein 18-jähriger Fahrradfahrer befuhr mit seinem Rad die Kantstraße in Richtung des Klusweges am linken Fahrbahnrand. Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr ebenfalls die Kantstraße in dieselbe Richtung und beabsichtigte, rechts an dem Fahrradfahrer vorbei zu fahren. Als der Radfahrer plötzlich sein Rad nach rechts steuerte, konnte der Führer des Leichtkraftrades trotz sofortiger Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Beteiligten stürzten in Folge des Zusammenstoßes und verletzten sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, insgesamt in Höhe von 100 Euro.

/Ar.

