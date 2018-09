Kreispolizeibehörde Höxter / Fahrzeugtüren beschädigt - ...

Fahrzeugtüren beschädigt - Verursacher entfernt sich unerkannt Dienstag, 18.09.2018, 12.00 Uhr bis 15.15 Uhr

37671 Höxter - 1500 Euro Schaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an einem silbernen VW verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der VW stand zur o.g. Zeit im Rohrweg in Höhe der Hausnummer 39 bis 41 am Straßenrand zwischen zwei Autos geparkt. Da sich die Beschädigungen auf der Fahrerseite befinden, ist davon auszugehen, dass ein Fahrzeug an dem geparkten VW vorbeifuhr und gegen diesen geriet. Unfallzeugen und sonstige Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Höxter, Tel. 05271 - 9620, in Verbindung zu setzen./He.

