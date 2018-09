Kreispolizeibehörde Höxter / Frauen atmen Rauch ein So., 02.09.2018

Frauen atmen Rauch ein So., 02.09.2018

33014 Bad Driburg - Am Sonntag, 02.09.2018, 23.37 Uhr, kam es zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Arnold-Janssen-Ring in Bad Driburg. Zwei Frauen im Alter von 36 und 42 Jahren hatten auf dem Balkon geraucht und sich anschließend zu Bett begeben. Vermutlich durch den auf einer Sitzecke abgestellten Aschenbecher kam es zu einem Schwelbrand. Durch die Hitze platzte eine Fensterscheibe und der Rauch zog in die Wohnung. Der Schwelbrand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Da die beiden Frauen Rauch eingeatmet hatten, wurden sie vorsorglich im Krankenhaus behandelt. Es entstand geringer Sachschaden.

/Ko.

