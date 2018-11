Kreispolizeibehörde Höxter / Fußgänger angefahren, Verursacher ...

Fußgänger angefahren, Verursacher flüchtet

Bad Driburg - Zeugen trafen am Samstag, 10.11.2018, gegen 22.15, in der Birkenstraße in Bad Driburg-Dringenberg auf einen verletzten, alkoholisierten 36-jährigen Fußgänger. Dieser war nach seinen Angaben von einem vorbeifahrenden PKW angefahren worden. Der verantwortliche PKW-Fahrer hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder eine Schadensregulierung einzuleiten. Die Polizei in Bad Driburg, 05253 - 98700, sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Autofahrer oder zum Unfallgeschehen machen können. /Te.

