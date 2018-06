Kreispolizeibehörde Höxter / Garteninventar in Brand gesetzt

Garteninventar in Brand gesetzt

33034 Brakel - Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen, 03.06.2018, zwischen 03.20 Uhr und 03.40 Uhr, in einem Garten eines Mehrfamilienhauses in der Königstraße zwei Deko-Sonnenschirme, ein Kinderplanschbecken und eine Beetumrandung in Brand gesetzt und dadurch beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620./He.

