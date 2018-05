Kreispolizeibehörde Höxter / Gartenlauben aufgebrochen

Gartenlauben aufgebrochen

Höxter - In drei Gartenlauben in der Schrebergartenkolonie "Im Brückfeld" in Höxter drangen bisher unbekannt Einbrecher ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 19.05.2018, und Freitag, 25.05.2018. Zumindest eine der Lauben war am Donnerstag, 24.05.2018, noch unversehrt, so dass vermutlich die Nacht von Donnerstag auf Freitag als Tatzeitraum in Frage kommt. Es wurden Türen und Fenster angegangen. Die Täter hatten es offensichtlich auf Lebensmittel und Spirituosen abgesehen. Diese wurden zum Teil am Tatort verzehrt. Es entstand insgesamt ein Schaden von ca. 650 Euro. Die Polizei in Höxter, 05271 - 9620, bittet um Hinweise zu den Einbrüchen. /Te.

OTS: Kreispolizeibehörde Höxter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65848 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65848.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bismarckstraße 18 37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1530 Fax: 05271 962 1297 E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de http://www.hoexter.polizei.nrw

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle Polizei Höxter Telefon: 05271 962 1222