Kreispolizeibehörde Höxter / Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Warburg - Bei Erdarbeiten für eine Telefonleitung wurde am Mittwoch, 14.03.2018, gegen 14:00 Uhr, eine Gasleitung beschädigt. Die Gasleitung wurde getroffen, als das Glasfaserkabel unter dem Erdreich durchgestochen wurde. Bis die Leitung repariert werden konnte, musste die B7 in Höhe Warburg-Scherfede/West zwischen der Abfahrt zur B 252 und der Ampel am Ortseingang von Wrexen bis ca. 17:00 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Polizei abgeleitet. Anschließend mussten durch Mitarbeiter des vor Ort anwesenden Netzbetreibers die angrenzenden Hausanschlüsse überprüft werden, die zwischenzeitlich von der Gasleitung getrennt waren. Personen kamen durch den Unfall nicht zu Schaden. /Te.

