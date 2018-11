Kreispolizeibehörde Höxter / Geldbörse aus Pkw entwendet

Geldbörse aus Pkw entwendet

Höxter - Am Samstagnachmittag musste eine 25-jährige Frau feststellen, dass während ihrer Abwesenheit ein unbekannter Täter ihren Pkw aufgebrochen und eine Geldbörse entwendet hatte. Der grüne Seat war von 14.15 bis 16.54 Uhr an der Allenbergstraße in Lüchtringen abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Höxter, Telefon 05271-9620. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal darauf hin, dass Wertgegenstände keinesfalls unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurückgelassen werden sollten. Ein Auto ist kein Tresor!

