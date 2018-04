Kreispolizeibehörde Höxter / Geldbörsen aus Mercedes entwendet - ...

Geldbörsen aus Mercedes entwendet - Zeugen gesucht

37671 Höxter - Die Polizei in Höxter sucht Zeugen eines Diebstahls am Krankenhaus in Höxter. Am Mittwoch, 25.04.2018, gegen 13.00 Uhr, hatte eine 61-jährige Frau aus Blomberg ihren Mercedes A-Klasse auf dem Rondell vor dem Krankenhaus in Höxter abgestellt, um jemanden abzuholen. Als sie gegen 13.10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass aus ihrer Handtasche, welche auf der Rücksitzbank lag, zwei Geldbörsen und ein Kalender entwendet wurden. Offensichtlich hatte sie ihren Pkw nicht verschlossen. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, bittet um Zeugenhinweise./He.

