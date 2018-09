Kreispolizeibehörde Höxter / Geparkter Seat beschädigt

Geparkter Seat beschädigt

34414 Warburg - Beschädigungen in Höhe von rund 2500 Euro sind an einen weißen Seat Ibiza durch einen Verkehrsunfall entstanden. Das Fahrzeug stand zwischen Freitag, 07.09.2018, 21.00 Uhr und Samstag, 08.09.2018, 17.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Elektronikartikelmarktes in der Straße am Göringsgraben. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer geriet offensichtlich mit seinem Fahrzeug gegen den Seat und beschädigte ihn im Heckbereich. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise zum Verursacher und Angaben von Zeugen nimmt die Polizei in Warburg (Tel. 05641 - 78800) entgegen./He.

OTS: Kreispolizeibehörde Höxter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65848 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65848.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bismarckstraße 18 37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1520 E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de http://www.hoexter.polizei.nrw

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle Polizei Höxter Telefon: 05271 962 1222