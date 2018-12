Kreispolizeibehörde Höxter / Handtasche im Auto zurückgelassen - ...

Handtasche im Auto zurückgelassen - Seitenscheibe eingeschlagen

37671 Höxter - Donnerstag, 06.12.2018, 00.30 Uhr - 03.00 Uhr -

"Gelegenheit macht Diebe." Diese Erfahrung musste eine Fahrzeughalterin am frühen Donnerstagmorgen machen, als sie zu ihrem VW Polo zurückkehrte. Diesen hatte sie in der Nähe des Parkhauses in der Heiliggeiststraße abgestellt. Sie hatte beim Verlassen ihres Wagens ihre Handtasche im Fußraum auf der Beifahrerseite zurückgelassen. Ein bislang unbekannter Täter hat die Tasche dann im Fahrzeug entdeckt, die Seitenscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und sie entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Um einen Diebstahl aus Fahrzeugen vorzubeugen, sollten sie keine Wertsachen im Auto zurücklassen und ihr Fahrzeug möglichst auf belebten und gut beleuchteten Parkplätzen abstellen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, in Verbindung zu setzen./He.

