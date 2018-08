Kreispolizeibehörde Höxter / Hochwertiges Pedelec gestohlen ...

Hochwertiges Pedelec gestohlen Samstag, 18.08.2018, 10.00 - 13.00 Uhr

37671 Höxter - Das verschlossene Elektrofahrrad der Marke Univega, Geo Highline, Farbe schwarz, im Gesamtwert von mehreren tausend Euro wurde in der Nagelschmiedstraße in Höxter gestohlen. Der 33-jährige Besitzer hatte sein Rad am Samstag gegen 10.00 Uhr auf einer Fahrradabstellfläche vor der Kirche abgestellt und gesichert. Als er es gegen 13.00 Uhr wieder abholen wollte, stellte er den Diebstahl fest. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Höxter unter Tel. 05271 - 9620 entgegen. /Sche

