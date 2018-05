Kreispolizeibehörde Höxter / In Schule eingebrochen

In Schule eingebrochen

Warburg - Gewaltsam drangen bisher unbekannte Täter in der Zeit von Freitagmittag, 25.05.2018, in das Gymnasium Marianum am Brüderkirchhof in Warburg ein. Im Schulgebäude wurden mehrere Räume nach Diebesgut durchwühlt. Bei der Anzeigenerstattung konnte noch nicht gesagt werden, was tatsächlich fehlt. Die Polizei in Warburg, 05645 - 78800, bittet um Hinweise, die zur Aufklärung dieses Einbruchs beitragen könnten. /Te.

