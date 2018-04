Kreispolizeibehörde Höxter / Kinder angesprochen

Kinder angesprochen

33034 Bad Driburg - In den vergangenen Tagen sind aus dem Stadtgebiet von Bad Driburg mehrere Sachverhalte an die Polizei herangetragen worden, bei denen ein Mann aus einem Fahrzeug heraus Kinder angesprochen hat. Durch die anschließenden polizeilichen Ermittlungen konnte die Identität des Mannes festgestellt werden. Es wurde eine Gefährderansprache mit dem Mann geführt und eine erkennungsdienstliche Behandlung veranlasst. Ermittlungen zum strafrechtlichen Verhalten des Mannes dauern derzeit noch an. Anhaltspunkte für sexuelle Gewaltdelikte haben sich bisher nicht ergeben./He.

