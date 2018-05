Kreispolizeibehörde Höxter / Kleinbagger samt Anhänger entwendet

Kleinbagger samt Anhänger entwendet

34414 Warburg - In der Zeit von Freitag, 04.05.2018, 11.30 Uhr, bis Montag, 07.05.2018, 08.00 Uhr, haben unbekannte Täter einen Kleinbagger und einen Anhänger entwendet. Der Bagger war auf dem Anhänger stehend zur oben genannten Zeit auf einem Firmengelände an der Briloner Straße (B7) zwischen Scherfede und Wrexen abgestellt. Es handelt sich um einen weißen Kleinbagger der Marke Terex-Demag, Typ TC 16. Am ebenfalls entwendeten Transportanhänger für Kraftfahrzeuge war das amtliche Kennzeichen SK-B1310 angebracht. Die Polizei in Warburg, Tel. 05641 - 78800, bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden./He.

