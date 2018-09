Kreispolizeibehörde Höxter / Kradfahrer bei Verkehrsunfall ...

Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brakel - Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Samstag, 08.09.2018, bei einem Verkehrsunfall in Brakel. Gegen 20.00 Uhr wollte ein 49-Jähriger aus Brakel mit seinem Skoda von der Ostheimer Straße nach links auf den Parkplatz eines Marktes abbiegen. Dabei übersah er das entgegen kommende Motorrad der Marke Buell eines 36-Jährigen aus Brakel, der auf der Ostheimer Straße stadtauswärts in Richtung Erkeln unterwegs war. Das Motorrad stieß gegen die rechte Frontseite des Skoda, der Motorradfahrer gegen die Windschutzscheibe. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Sachschaden wird mit ca. 9.000 Euro angegeben. /Te.

