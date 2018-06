Kreispolizeibehörde Höxter / Lack zweier Autos zerkratzt

Lack zweier Autos zerkratzt

33014 Bad Driburg - Auf Parkplätzen in der Georg-Nave-Straße in Bad Driburg sind am vergangenen Wochenende ein schwarzer VW Golf und ein schwarzer VW Touran durch Zerkratzen des Fahrzeuglacks beschädigt worden. Der VW Golf stand zwischen Freitag, 01.06.2018, 16.00 Uhr und Sonntag, 03.06.2018, 16.00 Uhr, auf dem Parkplatz der Knappschaftsklinik. An dem Fahrzeug wurde die Motorhaube beschädigt. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro. Der VW Touran war zwischen Samstag, 02.06.2018, 19.45 Uhr und Sonntagmorgen 03.06.2018, 07.45 Uhr, auf einem für Ärzte reservierten Parkplatz der Caspar-Heinrich-Klinik abgestellt. An dem Fahrzeug wurde die gesamte Beifahrerseite zerkratzt. Hier beträgt die Schadenshöhe 2500 Euro. Die Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253 - 98700, bittet um Hinweise von Zeugen./He.

OTS: Kreispolizeibehörde Höxter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65848 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65848.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bismarckstraße 18 37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1520 E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de http://www.hoexter.polizei.nrw

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle Polizei Höxter Telefon: 05271 962 1222