Kreispolizeibehörde Höxter / Laterne auf Schulgelände beschädigt ...

Laterne auf Schulgelände beschädigt Höxter, Im Flor, Freitag, 22.03.2019, 23.46 Uhr

Höxter - Auf dem Schulgelände der Sekundarschule in Höxter wurde eine Laterne beschädigt. In ca. 1 m Höhe wurde der Mast der Laterne abgebrochen, die Kabel hingen heraus. Der Schaden wird auf ca. 300 EUR geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise auf den / die Verursacher nimmt die Polizei in Höxter unter Tel.: 05271-9620 entgegen.

Me.

