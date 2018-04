Kreispolizeibehörde Höxter / LKW-Fahrer begeht Unfallflucht

LKW-Fahrer begeht Unfallflucht

34439 Willebadessen - Am Donnerstag, 25.04.2018, gegen 16.45 Uhr, parkte eine 36-jährige Frau aus Willebadessen mit ihrem Opel Vectra auf einem Parkstreifen neben der Lützer Straße in Peckelsheim. Beim Aussteigen öffnete sie ihre Tür und ein LKW fuhr dagegen. Der LKW fuhr weiter. Am Opel entstand ein Schaden von 2000 Euro. Da weder Kennzeichen noch Fahrzeugtyp des LKW bekannt sind, bittet die Polizei in Warburg, Tel. 05641 - 78800, Unfallzeugen sich zu melden./He.

