Kreispolizeibehörde Höxter / Mercedes kommt von der Straße ab

Mercedes kommt von der Straße ab

33034 Brakel - Am Montagmorgen, 03.09.2018, gegen 07.15 Uhr, hat sich auf der Bundesstraße 252, in Höhe Brakel ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Frau ereignet. Die 53-jährige Brakelerin befuhr zur Unfallzeit die B 252 in Fahrtrichtung Warburg. Kurz vor der Abfahrt zur Nieheimer Straße kam sie mit ihrem Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend durchquerte sie einen Straßengraben, fuhr über zwei Verkehrsinseln, durchbrach anschließend eine Grundstückshecke und kam auf einer Rasenfläche zum Stillstand. Die Frau erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden./He.

