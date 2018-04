Kreispolizeibehörde Höxter / Metalldiebstahl

Metalldiebstahl

Bad Driburg - Auf das Altmetall von einem Lagerplatz im Industriegebiet Kochs Kämpe hatten es drei bisher unbekannte Täter abgesehen. Sie wurden gegen 9 Uhr dabei beobachtet, wie sie ca. 100 kg Kupferkabel in einen weißen Mercedes Sprinter luden. Als der Geschädigte hinzukam, flüchteten die Männer mit dem Lieferwagen (Kennzeichen aus Herne HER) in unbekannte Richtung.

