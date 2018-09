Kreispolizeibehörde Höxter / Mit Auto auf Radweg: Fahrer betrunken

Mit Auto auf Radweg: Fahrer betrunken

Höxter - Am Samstagabend fiel einem Zeugen auf, dass sich ein augenscheinlich angetrunkener Mann hinter das Steuer eines Pkw Mazda setzte und in Richtung Höxteraner Innenstadt fuhr. Die Polizeistreife stellte fest, dass der Pkw über die Uferstraße auf den Radweg an der Weser fuhr. Dort wurde der 44-jährige Fahrer angehalten und kontrolliert. Er stand tatsächlich erheblich unter Alkoholeinfluss, so dass eine Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins angeordnet wurde.

