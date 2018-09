Kreispolizeibehörde Höxter / Mit dem Pedelec gestürzt Mittwoch, ...

Mit dem Pedelec gestürzt Mittwoch, 26.09.2018, 18.10 Uhr

34414 Warburg - Zwei Fahrradfahrer sind bei ihrer Radtour zwischen Wethen und Rimbeck mit ihren Pedelecs gestürzt. Die beiden Zweiradfahrer, ein 64-jähriger Mann aus Marsberg und eine 58-jährige Frau aus Warburg, waren auf dem Diemelradweg mit ihren E-Bikes in Richtung Rimbeck unterwegs, als sie aus bislang nicht bekannten Gründen aneinander stießen. Durch den anschließenden Sturz erlitten die Frau leichte und der Mann schwere Verletzungen. Der Marsberger wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch wenn es für das Fahren mit Fahrrädern und E-Bikes generell keine Verpflichtung gibt einen Fahrradhelm zu tragen, weist die Polizei in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fahrradhelme geeignet sind die Zahl schwerer Kopfverletzungen bei Fahrradunfällen signifikant zu verringern. /He

