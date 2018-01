Kreispolizeibehörde Höxter / Motorradfahrer nach Zusammenstoß ...

Motorradfahrer nach Zusammenstoß verletzt

Steinheim - Der 60-jährige Fahrer eines Pkw VW befuhr am Freitagnachmittag die Höxterstraße stadteinwärts. Beim Abbiegen in den Wiechersweg übersah er den entgegenkommenden 17-jährigen Motorradfahrer. Beim Zusammenstoß verletzte sich dieser und musste in das Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

